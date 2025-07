L’accordo sulle armi americane in Ucraina e l’ultimatum di Trump a Putin

Durante l’incontro di ieri, lunedì 14 luglio, con il segretario della Nato, Mark Rutte, Donald Trump ha confermato che gli Stati Uniti invieranno armi difensive e offensive all’Ucraina (le ha definite «di qualità » e «molto sofisticate»). Lo faranno attraverso la Nato, che pagherĂ le armi di Washington per poi spedirle all’esercito di Kyjiv. Nello specifico, parliamo di sistemi missilistici Patriot, munizioni e missili a corto e medio raggio. Le armi, sottolinea il presidente statunitense, verranno «distribuite rapidamente» alle truppe ucraine. Trump ha inoltre lanciato un ultimatum alla Russia: se Vladimir Putin non accetterĂ un accordo di pace entro cinquanta giorni, gli Stati Uniti risponderanno con dazi al cento per cento e sanzioni secondarie. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - L’accordo sulle armi americane in Ucraina, e l’ultimatum di Trump a Putin

