Oggi lo sciopero dei trasporti disagi per chi viaggia in Brianza | gli orari

Sarà una giornata complicata per i trasporti nel Milanese e in Lombardia, quella di martedì 15 luglio: è infatti previsto uno sciopero del personale Autoguidovie. I sindacati Osr Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt Uil e Ugl Fna hanno proclamato una protesta che durerà 4 ore. La protesta è stata confermata. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Caos Trasporti in Abruzzo: Sciopero TUA Paralizza il Servizio Regionale - Pescara - Martedì 6 maggio, dalle 9 alle 13, i lavoratori della TUA incrociano le braccia per protestare contro carenze di personale, esternalizzazioni e condizioni lavorative critiche.

Sciopero dei trasporti a Milano il 6 maggio: treni a rischio, Atm regolare - Martedì 6 maggio 2025 è previsto uno sciopero nazionale del trasporto ferroviario che coinvolgerà le aziende Trenord, Trenitalia e Tper.

Confermato il secondo sciopero dei trasporti in 11 giorni: gli orari ufficiali - A distanza di 11 giorni dall'ultimo sciopero nazionale dei trasporti, avvenuto il 6 maggio, il personale ferroviario verrà coinvolto in una nuova protesta: sarà sabato 17 maggio ed è stata confermata da Trenord.

SCIOPERO DEI TRENI TRA 7 E 8 LUGLIO: DISAGI IN VISTA PER PENDOLARI E VIAGGIATORI Nuova settimana, nuovo sciopero dei trasporti: dalle 21 di lunedì 7 luglio alle 18 di martedì 8 luglio, saranno a rischio le corse dei treni Alta Velocità , Intercity e R Vai su Facebook

Trasporti, sciopero dei treni scatta alle 21: disagi fino a domani alle 18 http://dlvr.it/TLn7gf Vai su X

Sciopero dei trasporti in Sicilia il 14 luglio: chi si ferma e per quanto; Oggi sciopero del trasporto aereo: voli cancellati, disagi in tutta Italia; Sciopero trasporti 20 giugno: guida ai disagi e alle modalità di viaggio.

Sciopero dei trasporti in Sicilia il 14 luglio: chi si ferma e per quanto - Lo sciopero degli autobus in Sicilia di giorno 14 luglio rischia di paralizzare l’Isola: fermi per 4 ore i bus di quattro importanti vettori ... Segnala quifinanza.it

Sciopero dei treni il 7 e l'8 luglio: disagi per chi viaggia con Trenitalia e Trenord - Alcune sigle sindacali hanno infatti proclamato uno sciopero che coinvolgerà anche il personale del gruppo FS dalle ... Secondo msn.com