Maturità per la prima volta si diplomano anche gli studenti dell' indirizzo agrario | tutti i voti una sola centista

Sono 124 gli studenti che si sono diplomati all'istituto professionale Ruffilli. Si contano 22 diplomati per l'indirizzo grafico (servizi commerciali - design della comunicazione visiva e pubblicitaria), 15 per quello commerciale (servizi commerciali – logistica import export), 28 per quello. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

In questa notizia si parla di: studenti - indirizzo - maturità - prima

Archiviata la prima prova della maturità 2025, è suonata la campanella della seconda, ovvero l’esame di indirizzo per 524.415 studenti e studentesse in tutta Italia. La prova è nazionale ma varia a seconda del tipo di studi scelto: al classico è uscito il De Amicit Vai su Facebook

Maturità, gli studenti di Roma cantano “Notte prima degli esami”. Video Vai su X

La maturità di 10mila studenti bresciani: tutti in classe per la prima prova; Maturità 2025, tutto pronto per l’inizio: via alla prima prova per 1.439 studenti cesenati; Al Classico amicizia con Cicerone, allo Scientifico funzioni con Cartesio. All'Artistico Battiato - Aggiornamento del 20 Giugno delle ore 07:21.