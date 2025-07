Il golden power spacca il governo

In un periodo nel quale non sono di certo mancati momenti di tensione e di vero e proprio scontro nel centrodestra, dallo Ius Scholae al terzo mandato per i governatori, a evidenziare le differenze di vedute che agitano la maggioranza è intervenuto anche un nuovo argomento, la possibilitĂ di applicare il golden power per la . L'IdentitĂ . 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Il golden power spacca il governo

In questa notizia si parla di: golden - power - spacca - governo

Commissione europea: Golden power su Unicredit-Banco Bpm, responsabilitĂ degli Stati membri - "Non commentiamo casi individuali". Lo afferma il portavoce della Commissione europea Thomas Regnier interpellato al briefing quotidiano con la stampa sulle modalitĂ di esercizio del golden power da parte del Governo italiano su Unicredit-Banco Bpm.

Unicredit, conti record. Ue su Bpm: “Ok golden power solo se proporzionato” - (Adnkronos) – Unicredit chiude il primo trimestre del 2025 con utile netto pari a 2,8 miliardi con un aumento del 8,3 per cento rispetto all’anno precedente.

Banco Bpm, lunedì al via Ops Unicredit; Orcel in cerca di dialogo con il governo per superare le sfide del Golden Power - Lunedì avrà inizio l’Ops di Unicredit su Banco Bpm con un'offerta inferiore dell’8% rispetto al valore di mercato della banca; Orcel dovrà affrontare il Golden Power, tra cui l’uscita dalla Russia e la protezione degli asset in Lombardia, con rischi economici significativi Banco Bpm, lunedì a

Il governo Meloni tratta sui dazi con Trump con la teoria del “com’è buono lei” di fantozziana memoria. Quest’uomo vuol far pagare all’Italia, se va bene, dazi del 10% sulle esportazioni, e si trova a trattare con un governo che quasi lo ringrazia. Da giorni sentia Vai su Facebook

Unicredit-Bpm, grana Ue per Meloni; Via libera condizionato del cdm all’offerta di Unicredit su Banco Bpm; Il governo non esercita il golden power sull'operazione Bper-Banca Popolare di Sondrio: la decisione di Meloni.

Golden Power: confronto tra Governo italiano e Commissione Ue sulla fusione UniCredit-Banco BPM - Il Governo replica alla Commissione sulle prescrizioni Golden Power per l’operazione UniCredit- Da it.benzinga.com

Golden power e banche, dopo il Tar lo scontro si allarga all'Europa - La Commissione europea afferma che il provvedimento con cui il governo ha imposto le prescrizioni a Unicredit potrebbe violare le norme europee sulle concentrazioni e il diritto comunitario. Lo riporta ilfoglio.it