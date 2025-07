"Negli ultimi anni la situazione è peggiorata notevolmente. È necessario intensificare il controllo notturno della città ". Le attività di piazza Mazzini, piazza Nazario Sauro e corso Cairoli prendono la parola dopo i recenti episodi di risse e scontri costellanti la cronaca, l’ultimo proprio sabato notte ad opera di due famiglie peruviane. "Per fortuna, quando lo scontro è arrivato qui davanti, noi eravamo già chiusi – spiega Hooman Ghaempanah del bar Totò, in piazza Nazario Sauro –, ma abbiamo riportato danni notevoli come un vetro esterno rotto e quasi dieci sedie lanciate e spostate. Abbiamo poi trovato varie macchie di sangue. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dopo la resa dei conti: "Danni e sangue a terra. Situazione peggiorata, servono più controlli"