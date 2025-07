San Leonardo i comitati | Basta privatizzare

Una lotta fatta con i presidi contro "l’abbandono strumentale" di uno spazio pubblico che negli anni è stato lasciato "all’incuria più totale" e che oggi rischia di diventare di proprietà quasi esclusiva dell’adiacente Johns Hopkins University, che finanzia il progetto di riqualificazione. Ieri, il comitato composto non solo dai residenti della zona, ma anche da studenti universitari, si è espresso in maniera decisa contro il patto di collaborazione per il Giardino San Leonardo stretto tra il Comune e l’università americana. Le preoccupazioni sono dovute sopratutto all’ abbattimento di tre alberi di alloro – che farebbe spazio alla costruzione della caffetteria universitaria –, alla pavimentazione di buona parte dell’area verde e alla demolizione del muro di cinta che divide il complesso e il parchetto, per garantire un accesso secondario. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - San Leonardo, i comitati: "Basta privatizzare"

In questa notizia si parla di: leonardo - comitati - basta - privatizzare

San Leonardo, i comitati: Basta privatizzare; Il Comitato per il San Leonardo insiste: «no alla speculazione, la riqualificazione sia pubblica; Marrazza, dal comitato a candidata sindaca: A disposizione dei cittadini, basta burocrazia. Tramvia? Meglio il Bus rapid transit.

San Leonardo, i comitati: "Basta privatizzare" - Ieri, il comitato composto non solo dai residenti della zona, ma anche da studenti universitari, si è espresso in maniera decisa contro il patto di collaborazione per il Giardino San Leonardo stretto ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Leonardo, a quattro donne la presidenza dei comitati del Cda. Ecco i ... - Il Cda di Leonardo, riunitosi in data odierna, ha proceduto a ricostituire al proprio interno i ... Da affaritaliani.it