le corone svedesi e il profumo da donna la misteriosa morte del principe giorgio zio di elisabetta ii

Giorgio VI, sua moglie Elizabeth Bowes-Lyon, Edoardo VIII, che rinunciò al trono per sposare l'americana Wallis Simpson e la regina Elisabetta II sono i membri più conosciuti e menzionati della generazione della royal family che visse il periodo della Seconda Guerra Mondiale. I protagonisti di un mondo in bilico tra i fasti dell'impero e la spinta alla modernità che non esiste più. In realtà , però, a questo elenco manca un nome altrettanto importante, ma molto spesso dimenticato sia dai media, sia dall'opinione pubblica britannica, quello del principe Giorgio, uomo dalla vita controversa, morto in uno strano incidente aereo.

