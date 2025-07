Soccorso alpino l’appello | Occhio ai nostri Sibillini

La montagna non è mai un terreno da sottovalutare, ma capita invece che chi la affronta, sia passeggiando per sentieri semplici che inerpicandosi in quelli ben piĂą impegnativi, lo faccia in maniera anche superficiale, mettendo in pericolo se stesso, ma anche chi poi deve intervenire con tempestivitĂ per prestare soccorso. Nelle ultime settimane, il Soccorso Alpino e Speleologico delle Marche è intervenuto piĂą volte sui Monti Sibillini, richiamato da situazioni critiche che hanno coinvolto escursionisti e alpinisti in difficoltĂ . Due gli interventi significativi solo nei giorni scorsi: il primo lungo una via alpinistica esposta, dove un escursionista è rimasto bloccato a metĂ parete senza possibilitĂ di proseguire nĂ© di tornare indietro; il secondo in una zona impervia, dove una cordata ha perso l’orientamento, sottovalutando la complessitĂ del percorso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

