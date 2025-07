Tutti gli affari, in Italia e non solo, in tempo reale: le principali mosse delle grandi squadre Napoli, Inter, Juventus, Milan, Roma e tutte le altre squadre di Serie A al centro del grande valzer del calciomercato. Come ogni giorno, su Calciomercato.it tutti gli ultimi aggiornamenti sulle trattative. Moise Kean (Ansa) – Calciomercato.it Ore decisive sul fronte Osimhen: continua la telenovela sull’attaccante nigeriano, con il Galatasaray che insiste per chiudere la pratica con il Napoli. Il Milan ufficializza Modric, mentre la Juventus dopo Conceicao punta alla permanenza in bianconero anche di Kolo Muani. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - DIRETTA | Calciomercato, tutte le notizie di martedì 15 luglio LIVE