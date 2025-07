Crolla un solaio feriti due operai nell’Aretino

CAVRIGLIA – Due operai sono rimasti feriti in un grave incidente sul lavoro avvenuto intorno ieri (13 luglio) nel borgo di Castelnuovo d’Avane, nel comune di Cavriglia, quando è crollato il solaio di un edificio in ristrutturazione per il recupero del vecchio borgo. Secondo le prime ricostruzioni, al momento del cedimento i due lavoratori, un 44enne e un 38enne, si trovavano all’interno dell’immobile. Il più anziano è stato trasportato in codice giallo con l’elicottero Pegaso all’ospedale Le?Scotte di Siena, dove è tuttora ricoverato; il collega di 38 anni è stato trasferito in codice meno grave al pronto soccorso della Gruccia a Montevarchi. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

