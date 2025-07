Lamine Yamal sotto il fuoco dopo un presunto uso dei nani come intrattenimento a Birthday Bash

2025-07-14 11:43:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: La star di Barcellona Lamine Yamal potrebbe affrontare un’azione legale per il presunto uso dei nani come intrattenimento al suo Bash di 18 ° compleanno. La Spagna International Yamal ha celebrato l’occasione storica sabato con un pasto in un ristorante sulla costa del Mediterraneo prima di una festa in una tenuta privata a Olivella. La maggior parte dei suoi compagni di squadra Barca, nonché numerosi influencer e celebrità del mondo della musica, hanno partecipato al sontuoso evento. All’interno non c’erano telefoni – una mossa destinata a consentire ai festaioli di divertirsi – ma ora si afferma che i nani sono stati portati per divertire gli ospiti. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

