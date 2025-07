PSVITA QCMA 0.50 | L’Alternativa Open Source al Content Manager Assistant per PS Vita

Se sei un proprietario di una PS Vita e cerchi un'alternativa open source al Content Manager Assistant ufficiale, QCMA  è la soluzione che fa per te! Disponibile per Linux, Windows e macOS, QCMA offre tutte le funzionalitĂ dell'originale con alcuni vantaggi aggiuntivi. Cos'è QCMA?. QCMA  (Qt Content Manager Assistant) è un'applicazione cross-platform che replica le funzionalitĂ del CMA ufficiale di Sony per PS Vita, permettendo di trasferire contenuti tra il dispositivo e il PC in modo efficiente. Essendo open source, QCMA è continuamente migliorato dalla community e supporta funzionalitĂ aggiuntive non presenti nell'originale.

