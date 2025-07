2025-07-14 23:31:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Tuttosport: Si alza il sipario sulla stagione della Fiorentina. Lunedì 14 luglio, il Viola Park ha ospitato la presentazione della nuova squadra (evento che ha registrato il sold out) affidata a Stefano Pioli, tornato a Firenze dopo 6 anni e reduce dall’esperienza in Arabia Saudita, firmando un contratto triennale annunciato sabato 12. Un ritorno preceduto dall’ingaggio dell’attaccante classe 1986 Edin Dzeko, trasferitosi a parametro zero e legatosi al club per un anno. Alla presentazione è intervenuto in collegamentto anche il patron della Viola Rocco Commisso. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

TS – "La Fiorentina mi ha aiutato. Voglio andare avanti"