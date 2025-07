Le tariffe Usa spingono i Paesi di Medioriente e Nord Africa verso altri mercati

Meno aiuti e più rigore sulla bilancia commerciale: la mappa dei dazi promessi da Trump sulle esportazioni dai Paesi di Medio Oriente e Nord Africa (MENA) si preannuncia come un vero e proprio ripensamento del soft power della politica americana nella regione. Meno di una settimana fa 14 Paesi arabi hanno ricevuto dall’amministrazione statunitense le . L'Identità . 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Le tariffe Usa spingono i Paesi di Medioriente e Nord Africa verso altri mercati

In questa notizia si parla di: paesi - nord - africa - tariffe

Can Yaman: “I miei fan mi seguono ovunque. Con Sandokan spero di conquistare gli Stati Uniti e i Paesi del Nord” - Can Yaman è uno degli attori più amati della tv. Ora protagonista della serie Sandokan, che ha presentato a Londra, il 35enne turco ha parlato del suo successo e anche dei suoi fan dichiarando di voler allargare la sua fandom ben oltre l'Europa.

Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov visiterà la Corea del Nord questo fine settimana, un Paese che fornisce assistenza militare alla Russia Vai su Facebook

Gli Stati Uniti annunceranno una tariffa del 30% su UE e Messico, afferma Trump; Niente dazi energetici e tariffe al 10 per cento: perché Trump “salva” le monarchie del Golfo; Le migliori eSim per navigare online quando sei all'estero.

Connettiti ovunque del mondo con l'eSIM di Saily: tariffe mega vantaggiose - Viaggi ovunque nel mondo con la eSIM di Saily by NordVPN: tariffe super agevolate in oltre 190 paesi per rimanere sempre connesso. Come scrive punto-informatico.it

Dazi Trump: colpiti altri paesi con nuove tariffe - Dazi Trump, nuovo capitolo per i dazi introdotti dal governo americano, ora sotto attacco nuovi paesi che vedranno più complesso commerciare con gli Stati Uniti d'America. Riporta notizie.it