Il consenso sull’opera | Bocciata soltanto dal 2,8% I sindaci però non mollano

Le grandi opere fanno bene all’economia, l’autostrada Pedemontana farà bene non solo alla Brianza, ma all’intera Lombardia, all’Italia e all’Europa. È la tesi che ha fatto da filo conduttore ieri all’evento che ha portato a Palazzo Lombardia, oltre allo staff dirigenziale di Pedemontana, i vertici della Regione, Concessionaria autostrade lombarde e lo stesso ministro delle Infrastrutture e trasporti Matteo Salvini, che ha scelto di "venire di persona" al posto di "salutare in video" proprio per sancire l’importanza dell’opera. "Pedemontana farà risparmiare tempo, denaro, code e ridurrà l’inquinamento, quindi è un altro di questi asset che accompagno da lombardo con entusiasmo", ha detto il ministro e vicepremier, ricordando che "il governo ha cantieri aperti o di prossima apertura per 26 miliardi di euro in Lombardia: strade, autostrade, tangenziali, ponti, Olimpiadi, un investimento così non si era mai visto". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

