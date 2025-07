Atti osceni a Lido di Dante Lite tra giovani treno in ritardo

Nel corso di un’attivitĂ di controllo del territorio, la Polizia di Stato della Questura di Ravenna ha denunciato nella serata di domenica, 13 luglio, una persona per atti osceni. L’episodio si è verificato a Lido di Dante. Gli operatori della Volante sono intervenuti sul posto a seguito della segnalazione di alcuni cittadini, che avevano notato un uomo intento a compiere atti di autoerotismo. Rintracciato l’individuo, che si trovava in evidente stato di alterazione dovuto all’abuso di bevande alcoliche, è stato accompagnato presso gli Uffici della Questura per accertamenti sulla regolaritĂ della sua presenza sul territorio nazionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Atti osceni a Lido di Dante. Lite tra giovani, treno in ritardo

