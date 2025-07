‘Tutti in pista’, ‘Aca’ toro’, ‘I chiromanti’. E il manifesto: ‘La canzone del bosco’. Bastano i titoli di queste canzoni per far capire quanto ‘ Paranoia e potere’ sia stato e sia ancora oggi l’album simbolo dei Punkreas. A propria volta band simbolo del punk in Italia. Noyse è il chitarrista della band parabiaghese dal 1989. Noyse, per i trent’anni di ‘Paranoia e potere’ avete deciso di riproporre il disco ma in chiave rivisitata. Ovvero con una serie di ospiti d’eccezione: Talco, Shandon, Vallanzaska, Finley, Ministri, Bull Brigade, Giancane, Svetlanas, Tre Allegri Ragazzi Morti, Circus Punk, Derozer, Vintage Violence e Modena City Ramblers. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Punkreas, 35 anni e non sentirli: "Ai giovani tolgono tutto anche l’idea del futuro. Svegliatevi e contestate"