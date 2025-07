Disagi ferroviari due consigli a Viterbo | parola anche ai cittadini in quello comunale

Due consigli dedicati¬†al tema dei trasporti. Uno provinciale e l'altro comunale. Quest'ultimo¬†√® straordinario e¬†aperto alla cittadinanza: particolare attenzione ai collegamenti ferroviari con Roma e alla situazione generale del servizio per i pendolari. L'iniziativa arriva dopo le¬†recenti. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

In questa notizia si parla di: ferroviari - consigli - comunale - disagi

Occupazione e formazione dei lavoratori, espropri, disagi legati alla cantierizzazione. Una città da ridisegnare e ripensare. Sono i temi che la Cisl di Messina ha portato all’attenzione del Consiglio Comunale di Messina durante i lavori della Commissione Pont Vai su Facebook

Via Bologna, cantiere infinito. Ferrovia e lavori, mesi di disagi: Il Comune insieme ai residenti; Disagi per i trasporti ferroviari, mobilitazione dei sindaci martedì 1 luglio; Disagi per i pendolari di Frosinone, toni accesi in Consiglio per l'assenza delle istituzioni.

Circumvesuviana, disagi senza fine: la consigliera comunale minaccia di ... - Rossella Di Leva, consigliera comunale di Sorrento, si è detta disposta anche a legarsi ai binari dei treni della Circumvesuviana se i disservizi, continui e insopportabili, di questa linea ... Come scrive ilmattino.it

Situazione dei trasporti ferroviari, se ne parla in consiglio provinciale - Il presidente Romoli ha invitato per giovedì a Viterbo assessore regionale, vertici Trenitalia e Rfi, pendolari e sindaci ... Si legge su civonline.it