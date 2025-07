Così è impossibile continuare a lavorare chiediamo sicurezza

"Lavorare è diventato impossibile. Ogni tot tempo un’attività commerciale subisce danni per situazioni di questo tipo, alle strutture e ai dehors oppure violenza e risse". Così Paolo Perini, presidente dell’Associazione commercianti di Macerata, dopo la maxi rissa e i danni al Totò bar, in piazza Nazario Sauro, di fronte allo Sferisterio. "Anche se si denuncia – dice Perini (foto) – non si riesce a recuperare il denaro sufficiente per riparare i danni (o come in questo caso ricomprare un dehors, ed è la terza volta!). Sta diventando veramente pesante. Mi chiedo come sia possibile l’aumentare di questi episodi in una città di 40mila abitanti che queste scene non dovrebbe vederle o almeno non così spesso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Così è impossibile continuare a lavorare, chiediamo sicurezza"

In questa notizia si parla di: così - impossibile - lavorare - continuare

Sciopero 6 maggio, tutti chiusi in casa: così sarà impossibile viaggiare - L’ennesimo sciopero manda in tilt la città. Caos totale, cosi davvero non c’è più soluzione e la situazione potrebbe presto degenerare.

Malaspina, detenuto colpisce al volto un agente con un bastone di legno: "Così impossibile lavorare" - Un altro grave episodio di violenza al carcere minorile Malaspina. A denunciarlo è il Sappe (il sindacato autonomo polizia penitenziaria).

Bagnaia alza bandiera bianca: “Non sento mia la moto, così impossibile pensare ad una rimonta” - Un fine-settimana da dimenticare per Francesco Bagnaia in Francia. A Le Mans il pilota piemontese della Ducati ufficiale non ha conquistato punti, cadendo sia nella Sprint Race che nella gara odierna in MotoGP e vedendo salire il suo distacco dalla vetta della classifica mondiale a 51 punti.

Regione, la consigliera Monica Acciarri lascia la Lega: «Vannacci e la svolta radicale a destra: impossibile continuare così». Il precedente con il Pd 8 anni fa Vai su Facebook

Così è impossibile continuare a lavorare, chiediamo sicurezza; L’Europa sotto shock per i dazi di Trump resta divisa: «Così è la fine del commercio tra Ue e Usa»; Sicurezza a Macerata, sale l’allarme. M5S: «La destra ha scelto di non fare». I commercianti: «Così impossibile lavorare».