Indiana Jones | Nuovo aggiornamento correttivo per l’Antico Cerchio

Come è possibile leggere sul sito ufficiale, è disponibile unper, il quale non introduce novità ma apporta una lunga serie di modifiche, migliorie e correzioni, mirate a rendere l’esperienza di gioco più fluida, coinvolgente ed appagante.– Gamerbrain.netL’è disponibile sia su PC e Console, e come è possibile leggere dal changelog ufficiale che vi riportiamo a seguire, risolve numerose problematiche che affliggevano il gioco, tra cui bug critici che a volte impedivano di proseguire correttamente l’avventura.GeneraleRisolto un bug che causava danni o la completa mancanza dello slot partita, anche quando non c’erano problemi reali.GiocoRisolto il problema che impediva di equipaggiare la frusta di Indy.