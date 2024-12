Ilnapolista.it - Il derby di Siviglia finisce in tribunale, il Siviglia chiude ogni rapporto col Betis (Marca)

Ilha deciso di tagliare completamente i rapporti formali con la concittadina del. Lo ha fatto attraverso un duro e lungo comunicato. Il motivo? Un’esultanza durante ilscorso: Juanlu Sánchez, José Ángel Carmona e Isaac Romero avevano esposto la bandiera delbarrata come esultanza fuori dalle righe al termine della partita portata a casa. Ciò non è sicuramente stato di gradimento – un po’ fa eco a ciò che è successo con Italiano in Bologna-Fiorentina, ne abbiamo parlato qui – del presidente delAngel Haro che ha dichiarato a più riprese che avrebbe sempre tentato di difendere lo stemma del club. Il, dal canto suo, aveva accusato i biancoverdi di aver “indotto” il Giudice sportivo della Liga a squalificare i tre calciatori, non considerando la “sana rivalità” concittadina.