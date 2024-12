Bergamonews.it - Hotel dell’aeroporto, SACBO affida ad HNH Hospitality la gestione a marchio Hilton Garden Inn

Leggi su Bergamonews.it

, società didi Milano Bergamo, ha avviato una partnership a lungo termine con HNH, tra i principali operatori indipendenti italiani nel settore dell’lerie a 4 e 5 stelle, finalizzata alladel nuovo albergo che sorgerà nell’area dei servizi aeroportuali e la cui costruzione avrà inizio nel mese di gennaio 2025.Il nuovoInn Bergamo Airport, in apertura nel 2026, offrirà 180 stanze moderne e dotate delle ultime tecnologie, progettate per soddisfare le esigenze di tutte le tipologie di viaggiatori. Gli ospiti che decideranno di soggiornare nella futura struttura ricettiva, avranno a disposizione un’open lobby aperta al pubblico 24 ore su 24, oltre ad un ristorante e un bar accogliente, ideali per momenti di relax o incontri informali.