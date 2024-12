Ilgiorno.it - Droni d’attacco per i terroristi islamici: iraniano arrestato dalla polizia a Malpensa

(Varese), 18 dicembre 2024 – Ladi Stato haper fini estradizionali un 38enneresponsabile, secondo l'autorità giudiziaria statunitense, di associazione per delinquere finalizzata alla violazione dell'International Emergency Economic Power Act e per la fornitura di supporto materiale ad un'organizzazioneca straniera (La Ircg, il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche), tramite la fornitura di componenti elettroniche per la costruzione did'attacco. L’inchiesta internazionale L'uomo, a bordo di un volo di linea proveniente da Istanbul giunto nel pomeriggio di lunedì scorso all'aeroporto della brughiera, in transito sul territorio nazionale, è stato fermato da personale della Digos di Milano - Sezione Antiterrorismo, in collaborazione col personale dell'Ufficio didi Frontiera presso lo scalo aereo die con il coordinamento della Direzione Centrale delladi Prevenzione - Servizio per il Contrasto dell'Estremismo e del Terrorismo Esterno e dell'Interpol - Servizio per la Collaborazione Internazionale di