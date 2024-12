Abruzzo24ore.tv - Droga, coltello e bilancino: fermati due giovani con 100 grammi di cannabis

Leggi su Abruzzo24ore.tv

L'Aquila - Duearrestati con un etto di, une materiale per lo spaccio: operazione dei carabinieri a Pratola Peligna. Un'operazione dei carabinieri di Pratola Peligna ha portato all'arresto di due, accusati di essere in possesso di una discreta quantità didestinata alla rivendita. Michele Simeone, 31 anni di Corfinio, e Biagio Esposito, 19 anni di Sulmona, sono statinella notte al casello autostradale di Pratola Peligna. La perquisizione della loro vettura ha rivelato un carico di 118di, undi precisione, uncon una lama di 15 centimetri, oltre a materiale per il confezionamento della, tra cui un involucro di cellophane e 0,15di hashish. Secondo le prime ricostruzioni, i dueprovenivano probabilmente da Roma, dove avevano acquistato la