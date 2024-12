Cinemaserietv.it - Cosa ha detto Jovanotti a Belve sul successo, la famiglia, Valeria Marini e su Tony Effe e Mozart

Leggi su Cinemaserietv.it

Acclamatissimo ospite dell’ultima puntata della settima stagione ditargata Rai,ha ripercorso a volo d’uccello vita e carriera, spaziando tra dolori (‘Pochi, ma ti insegnano, una scuola accelerata”) e gioie (‘Moltissime, ma non impari da loro‘); ricordando ad esempio la complessa figura della madre, analizzando la fenomenologia dele il valore della musica. Immancabile, poi, l’angolo degli amori, con alcuni divertenti aneddoti.Parlando dell’infanzia trascorsa a Roma, dove il padre era gendarme delle guardie vaticane, insieme al padre di Francesca Fagnani,ha tratteggiato l’oscura figura della madre, afflitta da una forma di depressione cronica:” è prima volta che mi danno del lei. Mi piace. Tu lo fai pensando di creare una distanza tra noi ma non è così”Francesca:”guardi musica per le mie orecchie”Francesca l’ha toccata pianissimo dopo l’episodio con mammucari #pic.