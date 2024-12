Lanotiziagiornale.it - “C’è una deriva bellicista. La corsa al riarmo va fermata”. Parla il capogruppo di Avs al Senato, De Cristofaro

“L’Ue verserà a Kiev 13 miliardi di euro l’anno prossimo. E a partire da gennaio inizieremo a trasferire la nostra parte del prestito del G7, finanziata con i proventi delle attività russe immobilizzate. Si tratta di oltre 18 miliardi di euro per il 2025. Questo darà all’Ucraina stabilità economica e finanziaria fino alla fine del 2025 e libererà spazio fiscale per l’acquisto di attrezzature militari”, ha detto la presidente della Commissione Ue, Ursula Von der Leyen.Peppe Dedi Avs e presidente del gruppo Misto del, siamo in presenza di unada parte di Bruxelles?“Purtroppo sì. In tutti questi mesi l’unica soluzione che si è immaginata per il conflitto ucraino è stata quella di inviare solo ed esclusivamente armi. Dopo tre anni, e centinaia di migliaia di morti, possiamo tristemente dire che avevamo ragione: non è la risposta militare la soluzione per far cessare la guerra”.