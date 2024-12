Catania furti ed estorsione 12 misure

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

7.00 Oltre 100 militari di Carabinieri di,supportati dai reparti specializzati dell'Arma, sono impegnati a eseguire un'ordinanza di misura cautelare nei confronti di 12 persone. Gli indagati sono ritenuti responsabili a vario titolo dei reati di concorso in, furto aggravato in concorso, ricettazione aggravata in concorso, produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti, nonché detenzione illegale di armi. Per sei di loro è stato chiesto il carcere, per altri 6 l'obbligo di dimora.