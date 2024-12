Sport.quotidiano.net - Bologna Fc, Miranda torna in gruppo: prolungamento di contratto per Urbanski

, 18 dicembre 2024 – Si allunga di un anno il sodalizio tra ile Kacper. Il giovane centrocampista polacco, protagonista della scorsa stagione e di una crescita che l’ha portato spesso a mettere in campo prestazioni di livello rimarrà in rossoblù almeno per un’altra stagione. La società di Joey Saputo ha infatti comunicato di aver esercitato il diritto di opzione per ildeldi, in scadenza nel 2025 e ora allungato al 30 giugno 2026. Una notizia importante anche in chiave futura, con la dirigenza che potrebbe puntare poi a ridiscutere ulteriormente l’accordo per evitare che il promettente centrocampista possa accasarsi altrove. Il polacco è in rossoblù dall’età di 16 anni, quando illo prelevò dal Lechia Danzica. Dopo essere stato aggregato alla prima squadra da Thiago Motta l’anno passato, in questa stagione ha trovato la gioia del primo gol in Serie A con la maglia del, rete segnata lo scorso settembre nella gara con il Monza, oltre al debutto in Champions League sempre con i colori rossoblù.