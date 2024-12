Nuovasocieta.it - Auto di proprietà o noleggio a lungo termine: pro e contro

L’mobile è ancora per la maggior parte di noi uno strumento indispensabile per gli spostamenti nella vita quotidiana così come per viaggi e vacanze. Il mercatomobilistico degli ultimi anni tuttavia ci ha abituato a numerose novità e cambiamenti. Vetture sempre più funzionali e tecnologiche che si adattano alle esigenze di tutti e nel contempo la sperimentazione dell’ibrido e dell’elettrico legata alla voglia di maggior sostenibilità ambientale ha fatto intravedere anche nuovi orizzonti per la mobilità e per il risparmio di carburante. Si capisce quindi come di fronte a queste novità, che sono inoltre in continua evoluzione, si sia tentati di cambiare spesso la propria. Ma se se ne possiede una dinon è poi così facile: possono esserci finanziamenti da chiudere o comunque può dispiacere dare via un veicolo che si possiede da non molto tempo ma che non piace più perchè se ne è visto uno migliore che magari può soddisfare le esigenze personali o familiari nel frattempo mutate.