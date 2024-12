Ilgiorno.it - Adozione di Natale per 12 gatti sequestrati a Vimodrone: l'appello della Lega del cane

Strappati al degrado, alla sporcizia e alla fame,diper 12 mici.qualche giorno fa in un appartamento disono stati affidati alle cure del rifugiodeldi Segrate. Bianchi, tigrati, rossi. Alcuni di loro, ben socializzati, sono immediatamente affidabili. Per gli altri occorrerà ancora un po’ di tempo. Ma cure e affetto fanno miracoli giorno dopo giorno. Sono stati gli operatori del canile insieme ad Ats a fare ingresso, a seguito di segnalazioni, nell’alloggio in cui erano detenute le bestiole. Uno spettacolo straziante: nessuna areazione, spazi ristretti, igiene zero, rifiuti ed escrementi dappertutto. Immediata l’azione del pm che ha decretato il sequestro e l’affidamento al rifugio. Un dato certo, l’aumento dei casi di accumulo seriale di animali, cani ein particolare, "un fenomeno - così Elisa Cezza, referente del rifugio - cui bisogna prestare la massima attenzione".