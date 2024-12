Terzotemponapoli.com - Zaccaria: “Neres-Kvara? I dubbi li avrà Conte

Mario, giornalista, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Argomento principale l’infortunio di Buongiorno, ma il giornalista ha parlato anche di altre questioni inerenti la squadra azzurra. Di seguito quanto ha affermato., Buongiorno ed altre questioni legate alla formazione partenopeaCosì il presidente USSI Campania: “Buongiorno? Questa è una mazzata pesante. E’ l’uomo del momento e il collante della difesa del Napoli. E’ la migliore difesa del campionato ed è l’elemento di spicco della difesa. Se il Napoli non interviene in maniera tempestiva, potrebbe compromettere il prossimo futuro di questa squadra.