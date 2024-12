Oasport.it - Volley, Monza scatenata in Champions League: stende il Fenerbahce e avvicina i quarti

Leggi su Oasport.it

ha sconfitto ilIstanbul per 3-1 (25-23; 25-21; 23-25; 25-20) e ha così infilato la quarta vittoria consecutiva nella2024-2024 dimaschile. I vice campioni d’Italia hanno prolungato la propria imbattibilità nella massima competizione continentale, dimostrandosi granitici in Europa a differenza di quanto succede entro i confini nazionale, dove occupano la penultima posizione in campionato.I ragazzi di coach Massimo Eccheli hanno replicato il successo ottenuto due settimane fa nella tana della compagine turca e hanno rafforzato il primo posto nel gruppo B, dove ora svettano con quattro affermazioni (dieci punti) davanti agli anatolici (due successi, cinque punti) e ai greci dell’Olympiakos (una vittoria e cinque punti, domani incroceranno i tedeschi del Giesen).