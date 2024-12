Romadailynews.it - Traffico Roma del 17-12-2024 ore 10:30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità su via Cassiarallentato tra via Barbaranono e via dei Due Ponti rallentamenti anche in via Salaria da Fidene verso la tangenziale e tangenziale che al momento è chiusa tra l’uscita per la 24 È fortunato in direzione Piazzale degli Eroi a causa di un incidente dopo che questa mattina sul tratto Urbano della A24 si erano formate code per 5 km tra l’allacciamento per il raccordo è lo svincolo per la tangenziale incidente lentamente sono segnalati anche in Viale Vaticano all’altezza di via santamaura e poi in via della Pisana vicino a via Dei concinirallentato infine sul lungotevere nel tratto centrale tra ponte Mazzini Ponte Cavour in direzione di ponte Flaminio In collaborazione con Luce Verde infomobilità