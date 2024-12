Iltempo.it - Taylor Mega vuota il sacco: "Io sfasciafamiglie? Ferragnez già al capolinea"

Leggi su Iltempo.it

Per l'ultima puntata di Belve Francesca Fagnani ha scelto tre "prede" diverse tra loro ma ugualmente capaci di attirare ampie fette di pubblico. A sedersi sugli scomodi sgabelli della trasmissione saranno infatti Jovanotti, Vittorio Feltri e. Con 1,5 milioni di follower, la star del web, al secolo Elisia Todesco, ha lanciato frecciatine ai suoi ex e si è confessata in un ritratto tra luci e ombre, tornando anche a parlare del famoso dissing a Tony Effe: "Lei ha partecipato al video di dissing di Fedez contro Tony Effe, si è vendicata?", ha chiesto la giornalista. "Mi sono tolta qualche sassolino dalla scarpa. Tony Effe mi ha fatto una canzone brutta contro, mi dava della poco di buono", ha risposto l'ospite. Poi l'argomento più caldo. "E sulla relazione con Fedez che all'epoca era ancora sposato con Chiara Ferragni?", ha incalzato Fagnani.