Lanazione.it - Storia L’Ungherese ne fa 50

Leggi su Lanazione.it

PISA Cinquant’anni diattraverso tre generazioni. E’ il traguardo della Pizzeria Ungherese che oggi pomeriggio, a partire dalle 17, festeggerà le proprie Nozze d’Oro con la clientela. Aperto nel 1974, lo storico ritrovo di tifosi nerazzurri situato in Via Lucchese è diventato un punto di riferimento. "Non so quante siano le pizzerie che a Pisa hanno festeggiato questa ricorrenza - dichiara Filippo Giordani, titolare della pizzeria - Per me questa è la terza generazione da quando mio nonno aprì il locale nel 1974". Filippo Giordani infatti è infatti il punto di arrivo della pizzeria. Prima di lui il locale era gestito dallo zio Riccardo e, prima ancora, dal padre Alessandro, fino ad arrivare al nonno, Antonio Giordano che per primo aprì l’esercizio. "Ci sembrava bello festeggiare questo momento per ricordare questo passaggio e le altre generazioni che hanno gestito- afferma Filippo Giordani - Faremo un aperitivo aperto a tutti offrendo anche qualcosa a chi verrà a trovarci".