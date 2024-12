Quifinanza.it - Stellantis incontra il governo per risolvere la crisi, i temi e il ruolo dell’Italia

È atteso per oggi, 17 dicembre 2024, l’incontro tra ilal Mimit per cercare dila difficile situazione in cui verte il gruppo in Italia, tra cassa integrazione dei dipendenti, vendite in calo e il difficile passaggio alla produzione di auto elettriche., aziende e sindacati potrebbero firmare un accordo che porterebbe alla condivisione totale delle attività e delle linee di intervento, con l’esecutivo che sarebbe pronto a stanziare più fondi per tutelare l’occupazione e il gruppo a mettere, nero su bianco, i propri impegni previsti per ogni sito produttivo italiano.I piani diin ItaliaA rappresentaresarà Jean Philippe Imparato, Responsabile Europa del gruppo, che dovrà declinare le azioni e gli impegni concreti che l’azienda intende assumere nei prossimi mesi in Italia.