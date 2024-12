Oasport.it - Skicross, Simone Deromedis lotta per la vittoria ad Arosa e vola in testa alla Coppa del Mondo

ha duellato con il canadese Reece Howden per laad, dove è andata in scena la terza tappa delladeldi. Il Campione delha accarezzato il secondo successo stagionale dopo quello conseguito nella prova d’apertura disputata a Val Thorens (seguito da un’eliminazione agli ottavi sempre in terra francese), ma in Svizzera si è dovuto arrendere al photo-finish contro il nordamericano, che è riuscito a mettere la mano di un soffio davanti al nostro portacolori.Lungo un tracciato corto e poco tecnico, con soltanto una semicurva a complicare la vita agli atleti, erano cruciali la fase di spinta e l’uscita dal cancelletto di partenza. Avere la migliore posizione allo start era fondamentale e Howden ha fatto valere il suo miglior tempo di qualifica prendendosi il favorevole pettorale rosso, maè stato bravissimo a rimanere in scia al rivale finogià citata semicurva, senza prendersi troppi rischi in maniera molto intelligente.