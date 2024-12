Ilfattoquotidiano.it - Siria, fossa comune con oltre 100mila corpi scoperta a nord di Damasco: “Questo è il risultato del regime degli Assad”

Una montagna di, un’enormeè stataad al-Qutayfah, 40 chilometri adi, in. Lì ilaveva ammassato almenocadaveri, vittime delle torture e delle esecuzioni sommarie del sistema di repressione della dittatura, come riportano Al Jazeera e Mouaz Moustafa, direttore dell’organizzazione non governativa Syrian Emergency Task Force, con sede negli Stati Uniti.È stato proprio Moustafa ad affermare che la stima deiritrovati deve essere considerata “estremamente prudente”: “è la stima più prudente del numero disepolti nel sito – ha spiegato – È una stima molto, molto prudente”. In, ha rivelato che il sito di al-Qutayfah è una delle cinque fosse comuni che è riuscito a identificare nel corsoanni.