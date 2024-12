Sci alpino i dubbi di Mikaela Shiffrin | Non so quando tornerò in gara

Leggi su Sportface.it

potrebbe già abdicare dalla lotta alla conquista della Coppa del mondo 2024/25 di sci. La fuoriclasse statunitense, che ha già vinto la sfera di cristallo in cinque occasioni (2017, 2018, 2019, 2022, 2023), si è infortunata gravemente lo scorso 30 novembre negli Stati Uniti a Killington, nel secondo slalom gigante stagionale, che la ha costretto a sottoporsi ad un intervento chirurgico all’addome. Attualmente la classe ’96 di Vail è impegnata nel percorso di riabilitazione per guarire dalla ferita, ma sono ancora incerti i tempi di recupero e dunque la data del suo ritorno alle gare. Si può escludere però un rientro a breve termine, il che mina notevolmente le sue chance di vittoria in classifica generale.È lei stessa a spiegare il suo infortunio ai microfoni di Ski Racing: “Quella che ho rimediato è una profonda ferita da taglio con un forte trauma muscolare.