Sara Tommasi su Luca Calvani: "Un profumiere, fa con Jessica quello che ha fatto con me, solo per vincere"

ha deciso di aspettare 18 anni per togliersi qualche sassolino dalla scarpa contro. Ma si sa, la vendetta è un piatto che va servito freddo. Lo hafra le pagine di MowMag intervistata da Grazia Sambruna dove ha avuto l’opportunità di rispolverare l’album dei ricordi parlando de L’Isola dei Famosi del 2006.“Nel 2006, purtroppo, io passai per mezza mitomane innamorata di uno che non mi voleva e, infatti, in finale uscii subito, quarta al televoto. Mentre lui andò al’edizione, esattamente come aveva programmato. Spero non si ripeta lo stesso schema, giocando in questa maniera, con lo stesso copione, non se lo merita per niente!”.L’accusa di, infatti, è mirata e sintetica: fare ilper arrivare a.“Al termine de L’Isola dei Famosi da cui uscì vincitore, lo definii bugiardo.