Rocco Papaleo a Firenze, l'omaggio dell'attore e scrittore alla città

, 16 dicembre 2024 - "E' una fine o una partenza / o tutte e due le cose / un buco nella coscienza. / ricomincio da qui". La Val d'Agri e i suoi simboli, il Dente del Gigante nei pressi di quel grande lago artificiale tanto amato da chi vive lì, che è il Pertusillo, la poesia di Scotellaro e quella di Sinisgalli, l'epica e le ferite di un Risorgimento per tanti versi incompiuto. Da questi luoghi e più precisamente da Lauria, viene, attore e regista, un po' fiorentino, perché ha interpretato non pochi film girati nelladel fiore, dove ha vissuto e dove torna volentieri.vuol dire anche 'Basilicata Coast to Coast' e 'Scordato', un'opera matura, per certi versi di passaggio da una lunga adolescenza che non si riesce più a vivere a un'età in cui ritrovare l'accordatura, lo spartito, oltre la dimenticanza e le stonature amare della vita.