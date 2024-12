Anteprima24.it - Qualità della vita, Lepore e Mignone (NdC): “Città continua a trainare crescita”

Tempo di lettura: < 1 minuto“Benevento mai così bene in vent’anni nella classifica annuale de Il Sole 24 Ore sulla. Guadagniamo due posizioni e launaterritoriale che premia il buongoverno e il lavoro in più ambiti svolto da chi è alla guida dei processi di governance territoriali”, così in una nota congiunta i vertici cittadini di NdC Cosimo(segretario) e Marika(presidente).“Dati incoraggianti come quello sulle imprese femminili e sulle start up innovative testimoniano che sull’economia è in corso un processo virtuoso, di cui l’amministrazione cittadina di Clemente Mastella è al timone. Così come le posizioni guadagnate sul versantecultura e del tempo libero sono la prova evidenteconcretezza di quanto viene messo in campo: la riapertura dei teatri, la doppia stella Unesco e la rinascita di spazi pubblici prima dimenticati, basti pensare al pattinodromo o al Parco De Mita, non potrà che produrre anche nel futuro statistiche sempre più virtuose.