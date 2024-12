Liberoquotidiano.it - "Poche indicazioni, ma super-precise": capitan Volandri svela la differenza tra Sinner e Berrettini

Leggi su Liberoquotidiano.it

o della Coppa Davis, vinta per due volte consecutive, Filipposta raccogliendo adesso gli allori di una lunga carriera, cominciata sul campo e proseguita ora a far da guida al numero uno del mondo, Jannik. E si è raccontato in un'intervista a Francesco Giorgianni per Chi Magazine, dove ha spiegato il modo in cui entrambi lavorano per raggiungere grandi traguardi in azzurro.spiega: “Dare una struttura non è stato troppo complicato, perché questa organizzazione l'abbiamo creata noi, ce la siamo costruita. Poi avere a che fare con il numero uno del mondo è tutta un'altra storia. Io adotto una comunicazione diversa a seconda di ciascun giocatore della squadra. Jannik ha bisogno di, ma; Matteo necessita di una comunicazione un po' più ampia, Musetti ha bisogno invece di tante, tante parole.