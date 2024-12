Thesocialpost.it - Ottavia Piana, la speleologa intrappolata: “Non tornerò più nella grotta”. Iniziata la risalita

Leggi su Thesocialpost.it

, la 33enne rimasta bloccata in unaBergamasca, ha deciso: basta speleologia. Dopo l’incidente avvenuto sabato sera, la donna ha dichiarato di voler dire addio a questa passione. Laverso la superficie è, ma si tratta di un’operazione estremamente complessa. I soccorritori, che stanno lavorando senza sosta giorno e notte, stimano chepotrà essere tratta in salvo solo tra molte ore, forse mercoledì sera.Leggi anche: Tragedia nelle grotte del Salnitro: muore l’imprenditore Isak Andic, fondatore di Mango“Nonpiù in una”, ha confidato la 33enne al dottor Rino Bregani, medico del Soccorso Alpino che l’ha visitata all’interno della“Abisso Bueno Fonteno”.è rimasta sempre cosciente e collaborativa nonostante i gravi traumi riportati: ferite agli arti inferiori, al torace e al volto.