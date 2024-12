Panorama.it - Oscar 2025, l'Italia è ancora in corsa: Vermiglio è nella shortlist!

Leggi su Panorama.it

di Maura Delpero c’è e continua la suaverso gli Academy Awards! È stata appena rivelata ladei 15 film che ambiscono all’come miglior film internazionale e l’in. Momenti di grande gioia per la regista bolzanina: solo pochi giorni faè stato candidato al Golden Globeal miglior film straniero, entrato fieramentetop five., quali sono i rivali di, racconto di montagna su un’che non c’è più, sul finire della Seconda Guerra mondiale, dovrà vedersela soprattutto contro Emilia Pérez, il film francese del maestro Jacques Audiard che ai Golden Globeha fatto incetta di nomination. Storia di narcotraffico ma anche di transizione sessuale, sembra il rivale più temibile. A Cannes ha vinto il Premio della giuria e il Premio all'interpretazione femminile per Karla Sofía Gascón, Selena Gomez, Adriana Paz e Zoe Saldana.