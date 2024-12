Movieplayer.it - Morta Marisa Paredes, volto del cinema di Pedro Almodovar

il 17 dicembre 2024 a 78 anni la musa di, star di pellicole come Tacchi a spillo, La pelle che abito e Tutto su mia madre. Ci ha lasciato, signora delspagnolo e musa di. L'attrice spagnola èil 17 dicembre 2024 nella sua città natale, Madrid, a 78 anni. La notizia è rimbalzata sui media spagnoli dopo il messaggio di cordoglio dell'Accademia Spagnola delsu X in cui si legge: "Èa 78 anni l'attrice. È stata presidente dell'Accademia dele ha ricevuto il Goya di onore nel 2018". Interprete di donne forte, enigmatiche e passionali,è apparso in oltre 75 pellicole. Il suo ultimo lavoro, Uscita d'emergenza di Lluís Miñarro, è .