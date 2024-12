Mondiali volley 2025 l’analisi del sorteggio | Italia con Belgio Cuba e Slovacchia

Leggi su Sportface.it

Promettono spettacolo idifemminili, in programma in Thailandia la prossima estate e con l’ai nastri di partenza. In qualità di campionesse olimpiche in carica, le azzurre si candidano ad essere tra le protagoniste. E non solo per questo, ma anche per i piazzamenti di spicco ottenuti nelle ultime edizioni, seppur sia arrivata una sola vittoria (nel 2002). Andiamo dunque ad analizzare le avversarie dell’e le possibili favorite per la vittoria finale.Le avversarie dell’Poteva andare meglio ma anche peggio per le ragazze di Julio Velasco. Ranking alla mano, l’avversaria più insidiosa è il, contro cui però l’non perde dal 2017 e ha vinto, anche piuttosto nettamente, le ultime sei sfide. Più combattute invece le recenti partite contro, che nel percorso di qualificazione ai Giochi Olimpici è anche riuscita a sorprendere l’, ribaltando il pronostico della vigilia e ottenendo il successo.