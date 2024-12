Game-experience.it - Microsoft sta ridefinendo il concetto di Xbox abbracciando più dispositivi, precisa Satya Nadella

Durante un recente incontro con gli azionisti,, CEO di, ha chiarito la visione della compagnia dietro la campagna pubblicitaria “This is an“. Il dirigente ha quindito che l’obiettivo della società è ambizioso, visto che hanno intenzione di portaresu qualsiasi dispositivo dotato di schermo.ha infattito che non si tratta più solo di console, ma di ridefinire completamente cosa significa essere un fan della divisione gaming di. Il CEO del colosso di Redmond ha spiegato che all’interno della società hanno intenzione di “portare la gioia del gaming ovunque”, consentendo in questo modo ai giocatori di accedere ai titoli della compagnia su una vasta gamma di.Ovviamente questa visione non riguarda esclusivamente i possessori di console, ma si estende anche a piattaforme concorrenti come PlayStation 5, che già ha accolto alcuni giochi pubblicati danel corso di questi ultimi mesi.