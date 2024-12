Thesocialpost.it - Manovra, dalle pensioni al bonus per caldaie e gas ecco tutte le novità volute dal governo

Nuove opportunità di flessibilità per le, l’arrivo diper elettrodomestici e la scadenza di altri incentivi (come quello per le) sono tra le principalidellafinanziaria 2025, evidenziate durante l’analisi della legge di Bilancio in Commissione bilancio alla Camera. A causa del prolungamento delle discussioni in Aula sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in vista del Consiglio europeo, la riunione della Commissione è iniziata con un ritardo di oltre due ore. Martedì 17 dicembre si è svolta la conferenza dei capigruppo di Montecitorio per definire il programma di lavori sulla.La tabella di marcia indicativa prevede che la sessione di Bilancio al Senato possa iniziare sabato 21 dicembre, al massimo lunedì 23, giorno antecedente alla vigilia di Natale.