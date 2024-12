Sport.quotidiano.net - L’Olimpia nel tempio di Atene. Occhio alla trappola Panathinaikos

Non c’è neanche il tempo di pensare alle difficoltà del campionato che ricompare subito una sfida europea di prestigio perMilano. Già questa sera alle 20.15 i biancorossi saranno sul campo delcon l’obiettivo di proseguire l’incredibile serie di 6 vittorie consecutive con le quali hanno decisamente risollevato la classifica, superando proprio i “verdi“ di, detentori del trofeo. I greci, al contrario dell’Armani, sono in un momento di difficoltà, hanno vinto solo una delle ultime cinque gare (di un punto con il Barcellona) e sono precipitati al decimo posto. Momenti diversi, ma in una competizione dove al momento tutti si battono con tutti c’è ben poco da stare tranquilli, a maggior ragione di fronte ad un roster infinito come quello guidato da Ataman. L’Armani riparte del colpaccio di Barcellona e ddelusione di Varese, ritrova Mirotic in più nel motore e l’ambizione di voler stare nelle zone alte della classifica.